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Факти / Україна

Обмін утримуваними на вирішальному етапі, буде три групи – Пристайко

Новий обмін утримуваних осіб з Росією включатиме три групи людей, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Обмін утримуваними на вирішальному етапі, буде три групи – Пристайко

Процес обміну утримуваних осіб з Росією знаходиться на вирішальному етапі та включатиме три групи людей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства не зміг назвати ні дату обміну, ні кількість людей.

– Цей обмін набагато складніший, – підкреслив Пристайко.

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Також міністр прокоментував повідомлення про те, що бойовики на Донбасі винесли низку вироків утримуваним людям.

– Це є необхідною частиною процесу, – запевнив він.

Як повідомлялося, 13 вересня Україна передала Росії списки утримуваних осіб для нового обміну.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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