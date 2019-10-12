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Факти / Україна

Погода в Україні на 12 жовтня (КАРТА)

12 жовтня в Україні спостерігатиметься сонячна та суха погода.

Погода в Україні на 12 жовтня (КАРТА)

В Україні 12 жовтня опадів не прогнозується. На сході країни температура вдень підніметься до 17°, вночі стовпчики термометрів опустяться до 4°.

На заході вдень очікується 17-21° тепла, вночі 5-8°.

У південних областях стовпчики термометрів покажуть вдень 17-20°, вночі 5-11°.

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На півночі країни вдень очікується 14-17°вночі 5-8°.

У Києві у суботу вдень повітря прогріється до 17°, вночі термометри опустяться до 6°.

До речі, Факти ICTV публікували погоду в Україні на осінь.

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