12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого постраждало двоє українських військових.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Противник обстрілював із забороненої Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте: Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін

Вогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар’їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.