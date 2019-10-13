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Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: 23 обстріли і двоє поранених

12 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого постраждало двоє українських військових.

Доба на Донбасі: 23 обстріли і двоє поранених

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.

Противник обстрілював із забороненої Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Вогонь вівся поблизу Водяного, Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика і Широкиного, Верхньоторецького, Мар’їнки, Богданівки, Славного, Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.

До слова, розведення сил на Донбасі планувалося ще на 7 жовтня. Але його відклали через ворожі обстріли бойовиків.

Так, 10 жовтня вони знову обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого.

Джерело: Штаб ООС

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