Давид Арахамія заявив, що дострокових місцевих виборів зараз немає на порядку денному.

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що проводити дострокові вибори навесні 2020 року немає сенсу, оскільки восени мають відбутися планові вибори.

– На порядку денному немає виборів. До 8 грудня встигнути було від самого початку нереально — якась фантазія.

Між навесні і восени невелика різниця. З точки зору політтехнологій — зима не підходить, краще все ж осінь (люди повернуться з відпусток, їм захочеться нового життя), — зазначив Арахамія.