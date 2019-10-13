Давид Арахамія заявив, що дострокових місцевих виборів зараз немає на порядку денному.
Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія зазначив, що проводити дострокові вибори навесні 2020 року немає сенсу, оскільки восени мають відбутися планові вибори.
– На порядку денному немає виборів. До 8 грудня встигнути було від самого початку нереально — якась фантазія.
Між навесні і восени невелика різниця. З точки зору політтехнологій — зима не підходить, краще все ж осінь (люди повернуться з відпусток, їм захочеться нового життя), — зазначив Арахамія.
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Політик додав, що Слузі народу не вигідно проводити вибори навесні.
– Навесні нам не на руку. Місцеві вибори — це 149 тис. людей. З таким трудом було зібрано список Слуги народу із 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тис.
Ви повинні розуміти, що немає сенсу затівати дострокові вибори, якщо ми на них не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що вибори в Києві 8 грудня малоймовірні.