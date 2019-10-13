На День захисника України у МВС і СБУ не виключають провокації.

У День захисника України, 14 жовтня, пройдуть масові заходи, під час яких можливі провокації.

Про це попередили у спільній заяві міністр МВС Арсеній Аваков, голова СБУ Іван Баканов і секретар РНБО Олексій Данілов.

– Правоохоронні органи будуть діяти строго і уважно. Спільний ворог нікуди не подівся – ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації, – заявили у відомствах.

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Також зазначили, що 14 жовтня – день пам’яті і поваги і “він не може і не повинен стати днем ​​розколу і слабкості”.

– Цей день повинен пройти мирно і гідно. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас “у темну”, нести деструкцію. Занадто багато загинуло воїнів і захисників України, щоб зараз ми дозволили ворогові використовувати чвари всередині країни в його – імперських – цілях, – йдеться у заяві.

Крім того, президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців забезпечити громадський порядок під час акцій і віче.

– Я закликаю кожного представника сил правопорядку поважати конституційне право громадян на мирний протест. Гарантувати їхню безпеку. Завтра ви повинні показати, що ви – сили правопорядку демократичного, європейського зразка, – написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Також президент звернувся до тих, хто братиме участь у акціях цього дня:

– Звертаюся до всіх, хто братиме участь в акціях. Чую й дослухаюся до вашої думки. Україна – вільна та демократична держава, де кожен має право бути почутим. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення.

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