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Факти / Україна

Як працюватиме Нова пошта та Укрпошта на День захисника

На День захисника України, 14 жовтня, відділення Нової пошти та Укрпошти змінять графік роботи.

Як працюватиме Нова пошта та Укрпошта на День захисника

Факти ICTV зв’язалися з прес-службою Нової пошти та Укрпошти і дізналися, як працюватимуть відділення у вихідний день, 14 жовтня.

З 12 по 14 жовтня 2019 року відділення компанії Нова Пошта та кур’єрська доставка працюють за таким графіком:

  • Субота, 12 жовтня – звичайний графік суботи;
  • Неділя, 13 жовтня –  звичайний графік неділі;
  • Понеділок, 14 жовтня – з 9.00 до 16.00.

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися тут.

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14 жовтня віділення Укрпошти в областях працюватимуть наступним чином:

  • Дніпропетровська  – з 8.00 до 15.00 (у деяких містах з 9.00 та 10.00),
  • Житомирська – з 10.00 до 15.00,
  • Закарпатська – з 9.00 до 14.00,
  • Запорізька – 9.00 до 15.00,
  • Івано-Франківська – з 9.00 до 15.00,
  • Кіровоградська –  з 10.00 до 14.00,
  • Луганська – з 9.00 до 13.00,
  •  Львівська – з 9.00 до 15.00,
  • Миколаївська – з 10.00 до 15.00,
  • Одеська – з 10.00 до 15.00,
  • Полтавська – 8.00 до 17.00,
  • Рівненська – з 10.00 до 14.00,
  • Тернопільска – з 9.00 до 17.00,
  • Харківська – з 8.00 до 17.00,
  • Херсонська – з 9.00 до 14.00,
  • Хмельницька – з 9.00 до 15.00,
  • Черкаська – з 9.00 до 15.00,
  • Чернівецька– з 10.00 до 16.00,
  • Києвська   – з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, що у жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.

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