Графік роботи банків 14 жовтня на День захисника України – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

День захисника України 14 жовтня припадає на понеділок, тому це вплине на режим роботи банків.

Як працюють банки у святкові та передсвяткові дні:

12 жовтня – банки, які зазвичай були відкриті суботами, будуть працювати у штатному режимі.

13 вересня – вихідний день у всіх українських банках.

14 жовтня – вихідний день.

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Указом президента України №2187 День захисника України пропонувалося зробити державним святом. За цю пропозицію проголосувало большенство народних депутатів. Тому цей день є вихідним, в тому числі і в банках.

Раніше Факти ICTV склали для вас календар державних свят на 2019 рік.