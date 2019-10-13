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Факти / Україна

Як працюють банки на День захисника України

Графік роботи банків 14 жовтня на День захисника України – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як працюють банки на День захисника України

День захисника України 14 жовтня припадає на понеділок, тому це вплине на режим роботи банків.

Як працюють банки у святкові та передсвяткові дні:

  • 12 жовтня – банки, які зазвичай були відкриті суботами, будуть працювати у штатному режимі.
  • 13 вересня – вихідний день у всіх українських банках.
  • 14 жовтня – вихідний день.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Указом президента України №2187 День захисника України пропонувалося зробити державним святом. За цю пропозицію проголосувало большенство народних депутатів. Тому цей день є вихідним, в тому числі і в банках.

Раніше Факти ICTV  склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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