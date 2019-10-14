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Факти / Україна

ООН визнала порушення Женевських конвенцій Росією

ООН офіційно визнала, що Росія намагається змінити демографію окупованого Криму, чим порушує Женевські конвенції.

ООН визнала порушення Женевських конвенцій Росією

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що у доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша офіційно визнається заохочення Росією переселення громадян країни в окупований Крим, що є спробою змінити демографічну структуру півострова.

Таким чином РФ прямо порушує Женевські конвенції.

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За словами Єльченка, Україна сподівається, що ООН вживатиме заходи, які дозволять припинити незаконні дії Росії в Криму і запобігти їх наслідкам.

До слова, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання Криму не збираються обговорювати на зустрічі у нормандському форматі.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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