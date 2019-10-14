ООН офіційно визнала, що Росія намагається змінити демографію окупованого Криму, чим порушує Женевські конвенції.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що у доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша офіційно визнається заохочення Росією переселення громадян країни в окупований Крим, що є спробою змінити демографічну структуру півострова.

Таким чином РФ прямо порушує Женевські конвенції.

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За словами Єльченка, Україна сподівається, що ООН вживатиме заходи, які дозволять припинити незаконні дії Росії в Криму і запобігти їх наслідкам.

До слова, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання Криму не збираються обговорювати на зустрічі у нормандському форматі.