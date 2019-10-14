Росія відмовляється обговорювати питання Криму під час зустрічі лідерів нормандської четвірки.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомилися з головними заявами президента України Володимира Зеленського під час прес-конференції 10 жовтня, серед яких було його бажання порушити питання Криму на зустрічі у нормандському форматі.
За словами Пєскова, Росія відмовляється обговорювати його в рамках зазначених переговорів.
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– Причини цього добре відомі, предтеча цього також добре всім відома, – сказав прес-секретар президента РФ.
До слова, Володимир Зеленський заявив, що не було переговорів, під час яких Україні пропонували визнати Крим російським.