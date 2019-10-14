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Факти / Україна

У Києві проходить марш проти капітуляції

14 жовтня у Києві відбувається марш, учасники якого вимагають не допустити капітуляції на Донбасі.

Марш проти капітуляції

У Києві проходить марш, гаслом якого є Вимога нації – ні капітуляції.

Його учасники вимагають від влади відмовитися від так званої формули Штайнмаєра та не допустити відведення військ від лінії розмежування.

Очолюють колону ветерани війни на Донбасі, які тримають плакат з написом Ні капітуляції.

Читайте: Що таке капітуляція і чому про неї заговорили в Україні

Наразі акцію на Майдані Незалежності завершили, а її учасники відправилися до Офісу президента на вулицю Банкову.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що національні інтереси України не здаватимуть.

Фото: Marian Kushnir

Джерело: ВВС Україна

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