Пробне тестування ЗНО у 2020 році відбудеться 21 і 28 березня.
Пробне ЗНО у 2020 році з української мови та літератури можна буде написати 21 березня, а з історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії та іноземних мов – 28 березня.
Реєстрація на пробне ЗНО-2020 розпочнеться 3 січня і триватиме до 24 січня.
У кожен з днів учасники зможуть пройти тест з одного предмета.
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Результати пробного ЗНО у 2020 році з української мови та літератури будуть опубліковані на інформаційних сторінках 27 березня, а з інших предметів – 3 квітня.
До слова, у 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 21 травня до 15 червня.
Джерело: Український центр оцінювання якості освіти
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