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Коли проведуть пробне ЗНО у 2020 році

Пробне тестування ЗНО у 2020 році відбудеться 21 і 28 березня.

Коли проведуть пробне ЗНО у 2020 році

Пробне ЗНО у 2020 році з української мови та літератури можна буде написати 21 березня, а з історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії та іноземних мов – 28 березня.

Реєстрація на пробне ЗНО-2020 розпочнеться 3 січня і триватиме до 24 січня.

У кожен з днів учасники зможуть пройти тест з одного предмета.

Читайте: Найкращі результати ЗНО 2019: скільки учасників отримали 200 балів

Результати пробного ЗНО у 2020 році з української мови та літератури будуть опубліковані на інформаційних сторінках 27 березня, а з інших предметів – 3 квітня.

До слова, у 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 21 травня до 15 червня.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

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