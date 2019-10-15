Суд в Латвії визнав злочинним походження понад $30 млн, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалив рішення про їх конфіскацію.
Латвійський суд вирішив конфіскувати понад $30 млн, пов’язані з українськими екс-високопосадовцями.
– Зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги, – повідомляє ГПУ.
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При цьому повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні.
Факти ICTV розповідали про те, які санкції з Януковича зняв суд ЄС у вересні 2019 року.
Раніше державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.