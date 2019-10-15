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Факти / Україна

На Донбасі загинули двоє військових, ще один поранений

На Донбасі через снайперський обстріл загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

На Донбасі загинули двоє військових, ще один поранений

Протягом доби в зоні ООС загинули двоє український військових, ще один дістав поранення.

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстрілювали позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінських угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики сім разів обстріляли українські позиції.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ було три обстріли.

До слова, за минулу добу бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню.

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