15 жовтня погода в Україні буде сухою і теплою.

На території України 15 жовтня варто очікувати сонячної погоди без опадів. У центральних, південних і східних областях можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі варто очікувати 5-10° тепла, а на узбережжі Чорного моря до 13° вище нуля.

Вдень в Україну повернеться спека. Температура повітря становитиме 19-24° із позначкою плюс.

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У Києві сьогодні без опадів.

Температура повітря у столиці вночі 8-10°, вдень до 21-23° тепла.

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