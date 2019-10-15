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Факти / Україна

Потяги в Росію не збираються скасовувати – Криклій

Наразі не йдеться про закриття залізничного сполучення з Росією, оскільки у 2018 році воно принесло Україні 3 млрд грн.

Потяги в Росію не збираються скасовувати – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в України є зобов’язання перед Світовою організацією торгівлі, в яких передбачено залізничне сполучення з Росією.

За його словами, минулого року воно принесло близько 3 млрд грн до бюджету України.

– Якщо буде ухвалено рішення на вищому політичному рівні, що ми ізолюватимемося, то тоді про це буде окремо повідомлено, наразі це сполучення не закривають, – сказав Криклій.

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Міністр додав, що у випадку значного обмеження залізничного сполучення з РФ доведеться знайти альтернативні варіанти для подальшого курсування поїздів, а також забезпечити надходження вищевказаних коштів в економіку України.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що у влади є плани щодо відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО.

Джерело: УНІАН

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