PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Приватбанк виграв апеляцію проти екс-власників у суді Лондона

Апеляційний суд Англії та Уельсу задовольнив апеляцію Приватбанку, завдяки якій арешт активів екс-власників банку залишиться в силі.

Приватбанк виграв апеляцію проти екс-власників у суді Лондона

15 жовтня Апеляційний суд Англії та Уельсу виніс рішення щодо апеляційної скарги Приватбанку про рішення суду щодо невідповідності юрисдикції позову фінансової установи до екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

– Апеляційний суд виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників, – повідомляє прес-служба Приватбанку.

Таким чином арешт на активи екс-власників банку, який наклали у 2017 році, залишиться в силі і почнеться повноцінний розгляд справи.

Читайте: Справа Приватбанку. Чи повернуть екс-власникам і що буде з курсом гривні

Апеляційний суд вважає, що у Приватбанку є справа, якої достатньо для проведення судового розгляду і відшкодування у розмірі $1,9 млрд.

Позов до Високого суду Лондона проти власників Приватбанку подали у грудні 2017 року, проте в грудні 2018 року його визнали невідповідним юрисдикції суду.

Суд заявив, що банк не надав прямого пояснення свого позову.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у питаннях Приватбанку збирається захищати інтереси українців.

Джерело: Приватбанк

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Італійський суд пояснив суворий вирок нацгвардійцю Марківу
Італійський суд пояснив суворий вирок нацгвардійцю Марківу
У питанні Приватбанку захищатиму інтереси українців – Зеленський
У питанні Приватбанку захищатиму інтереси українців – Зеленський
У Росії засудили 72-річного чоловіка за нібито шпигунство на користь України
У Росії засудили 72-річного чоловіка за нібито шпигунство на користь України
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд
Юрій Гримчак
Гримчаку продовжили арешт
Чутки щодо можливої монополізації ринку Корвалолу і зростання ціни на препарат безпідставні – юрист
Чутки щодо можливої монополізації ринку Корвалолу і зростання ціни на препарат безпідставні – юрист
Рішення Джонсона про зупинку роботи парламенту Великої Британії незаконне – суд
Рішення Джонсона про зупинку роботи парламенту Великої Британії незаконне – суд
Суд заарештував “мінера” моста в Києві
Суд заарештував “мінера” моста в Києві
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка