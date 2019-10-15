Апеляційний суд Англії та Уельсу задовольнив апеляцію Приватбанку, завдяки якій арешт активів екс-власників банку залишиться в силі.

15 жовтня Апеляційний суд Англії та Уельсу виніс рішення щодо апеляційної скарги Приватбанку про рішення суду щодо невідповідності юрисдикції позову фінансової установи до екс-власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

– Апеляційний суд виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти його колишніх власників, – повідомляє прес-служба Приватбанку.

Таким чином арешт на активи екс-власників банку, який наклали у 2017 році, залишиться в силі і почнеться повноцінний розгляд справи.

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Апеляційний суд вважає, що у Приватбанку є справа, якої достатньо для проведення судового розгляду і відшкодування у розмірі $1,9 млрд.

Позов до Високого суду Лондона проти власників Приватбанку подали у грудні 2017 року, проте в грудні 2018 року його визнали невідповідним юрисдикції суду.

Суд заявив, що банк не надав прямого пояснення свого позову.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що у питаннях Приватбанку збирається захищати інтереси українців.

Джерело: Приватбанк