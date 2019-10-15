Верховна Рада може 15 жовтня ухвалити реформу суддівського управління і ввести відповідальність депутатів за прогули.

15 жовтня Верховна Рада планує розглянути п’ять законопроектів у другому читанні і три у першому.

Пленарне засідання розпочнеться о 12.30. У другому читанні парламент може ухвалити реформу органів суддівського управління, ввести відповідальність депутатів за прогули і продовжити законодавче закріплення переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Будуть розглянуті законопроекти:

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1008, про органи суддівського управління. У законопроекті пропонується скорочення складу Верховного суду до 100 суддів замість 200, новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики, розширення списку посад, на які поширюється люстрація. 3 жовтня в Євросоюзі висловили стурбованість наслідками ухвалення цього закону;

1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради, або половину засідань комітету, вводить обов’язкову особисту реєстрацію на пленарному засіданні;

1036-1, про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість – не більше двох запитів у пленарний тиждень;

1044-1, про введення електронного документообігу, пов’язаного з законодавчим процесом;

0906, передбачає створення професійного сержантського корпусу та забезпечення сумісності ЗСУ зі збройними силами країн НАТО.

1067, щодо законодавчих змін і припинення дії закону про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності з метою прискорення дерегуляції;

1209, 1210, про удосконалення адміністрування податків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до до Верховної Ради законопроект, у якому пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів.