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Факти / Україна / Суспільство

У Києві на Дарницькій площі перекриють рух (КАРТА)

На Дарницькій площі з 18 до 20 жовтня перекриють рух через ремонтні роботи.

рух авто

У ніч на 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з проспекту Соборності на проспект Гагаріна.

У ніч на 20 жовтня буде перекрито проїзд з проспекта Гагаріна на проспект Миру і проспект Соборності.

На Дарницькій площі рух перекриють:

  • з 22.00 18 жовтня до 9.00 19 жовтня;
  • з 22.00 19 жовтня до 9.00 20 жовтня.

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У Київавтодорі такі дії пояснюють тим, що вночі комунальники кластимуть верхній шар асфальту.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві через оновлення перекрили вулицю Круглоуніверситетську.

Джерело: Київавтодор

Фото: Dreamstime

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