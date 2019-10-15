На Дарницькій площі з 18 до 20 жовтня перекриють рух через ремонтні роботи.
У ніч на 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на проспект Гагаріна і виїзд з проспекту Соборності на проспект Гагаріна.
У ніч на 20 жовтня буде перекрито проїзд з проспекта Гагаріна на проспект Миру і проспект Соборності.
На Дарницькій площі рух перекриють:
- з 22.00 18 жовтня до 9.00 19 жовтня;
- з 22.00 19 жовтня до 9.00 20 жовтня.
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У Київавтодорі такі дії пояснюють тим, що вночі комунальники кластимуть верхній шар асфальту.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві через оновлення перекрили вулицю Круглоуніверситетську.
Джерело: Київавтодор
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