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Факти / Україна

В Одесу зайшов американський есмінець Porter

Американський ракетний есмінець Porter зайшов у порт Одеси в рамках патрулювання у Чорному морі.

В Одесу зайшов американський есмінець Porter

Це вже сьомий візит американського військового корабля Porter в Чорне море з початку 2019 року і другий – до Одеси.

У 2018 році есмінець брав участь у щорічних навчаннях Sea Breeze.

В Одесі в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва есмінець візьме участь у тренуваннях типу PASSEX, також між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.

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Porter – 28-й корабель класу Arleigh Burke ВМС США, названий на честь американської династії морських офіцерів. Есмінец оснащений 90 ракетними установками, в яких можуть розміщуватись зенітні та протичовнові ракети, а також крилаті ракети Tomahawk. Він також здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

  • В Одесу зайшов американський есмінець Porter
  • В Одесу зайшов американський есмінець Porter
В Одесу зайшов американський есмінець Porter / 2 фотографии

Нагадаємо, місяць тому у Чорне море зайшло експедиційне судно USNS Yuma Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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