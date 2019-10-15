Відведення військ ЗСУ в Золотому розпочнеться тільки після сталого припинення вогню.

Відведення сил у Золотому на Луганщині відкладається через обстріли з боку бойовиків.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Юрій Костюк.

Він нагадав, що Київ чекає, поки стале припинення вогню протримається певну кількість днів.

– Це питання (розведення. – Ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулося.

Читайте: Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі

Костюк також повідомив, що після відведення безпеку місцевих жителів забезпечуватимуть українські правоохоронці, як це нині відбувається у Станиці Луганській, де сили вже розвели.

Нагадаємо, ОБСЄ повідомила, що в ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил.