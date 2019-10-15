PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Відведення військ у Золотому відкладається – Костюк

Відведення військ ЗСУ в Золотому розпочнеться тільки після сталого припинення вогню.

Відведення військ у Золотому відкладається – Костюк

Відведення сил у Золотому на Луганщині відкладається через обстріли з боку бойовиків.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Юрій Костюк.

Він нагадав, що Київ чекає, поки стале припинення вогню протримається певну кількість днів.

– Це питання (розведення. – Ред.) є відкладене, щоби воно відбулося, потрібні певні умови, має бути стале припинення вогню певну кількість днів, якого не відбулося.

Читайте: Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі

Костюк також повідомив, що після відведення безпеку місцевих жителів забезпечуватимуть українські правоохоронці, як це нині відбувається у Станиці Луганській, де сили вже розвели.

Нагадаємо, ОБСЄ повідомила, що в ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил.

Джерело: Громадське

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

марина бардіна
Формулу Штайнмаєра неможливо реалізувати найближчим часом – Бардіна
Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі
Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі
У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський
У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський
Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін
Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі – Путін
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
На Донбасі загинув військовий
На Донбасі загинув військовий
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка