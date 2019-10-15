У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Слуги народу Євгенія Кравчук розповіла, чи потрібна депутатська недоторканність і як повернути Крим.

Героєм випуску програми Під куполом стала Євгенія Кравчук. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Слуги народу розповіла про те, чому вирішила стати народним депутатом, чи потрібна депутатська недоторканність і як повернути Крим.

5 фактів про Євгенію Кравчук

Заступниця фракції Слуга народу.

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Працювала в журналістиці. Є продюсером, сценаристом, експертом з комунікацій.

Була головою прес-офісу партії Слуга народу.

Народною депутаткою стала вперше.

Читайте: Як змусити Путіна закінчити війну. Федина у проекті Під Куполом

Чому вирішила стати народним депутатом?

Я до цього працювала в команді (Слуги народу – Ред.). Мені запропонували долучитися, щоб підсилити напрям з гуманітарної та інформаційної політики. Хотілось щось зробити, а не тільки спостерігати.

Чи потрібна депутатська недоторканність?

Мені не потрібна депутатська недоторканність. У нашій фракції немає таких людей, яким вона необхідна.

Як закінчити війну на Донбасі і повернути Крим?

Звільнення наших полонених ми вважаємо першим етапом. Наступним етапом повинне бути звільнення в’язнів, які перебувають в ОРДЛО. Планується зустріч у нормандському форматі, щоб продовжити переговори. Друге важливе завдання – це інформаційна політика, щоб мовити на окупований Крим і Донбас.

Чи читали Конституцію і Регламент до того, як стали нородним депутатом?

Конституцію, звичайно, читала. Регламент до цього від початку до кінця не читала. Зараз у мене є книжечка з правилами Регламенту.

До слова, у попередньому випуску проекту Під куполом народний депутат Інна Совсун розповіла, коли в Україні зростуть зарплати та пенсії.

Фото: Євгенія Кравчук