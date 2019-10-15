У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Слуги народу Євгенія Кравчук розповіла, чи потрібна депутатська недоторканність і як повернути Крим.
Героєм випуску програми Під куполом стала Євгенія Кравчук. В інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку представниця Слуги народу розповіла про те, чому вирішила стати народним депутатом, чи потрібна депутатська недоторканність і як повернути Крим.
5 фактів про Євгенію Кравчук
- Заступниця фракції Слуга народу.
- Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
- Працювала в журналістиці. Є продюсером, сценаристом, експертом з комунікацій.
- Була головою прес-офісу партії Слуга народу.
- Народною депутаткою стала вперше.
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Чому вирішила стати народним депутатом?
Я до цього працювала в команді (Слуги народу – Ред.). Мені запропонували долучитися, щоб підсилити напрям з гуманітарної та інформаційної політики. Хотілось щось зробити, а не тільки спостерігати.
Чи потрібна депутатська недоторканність?
Мені не потрібна депутатська недоторканність. У нашій фракції немає таких людей, яким вона необхідна.
Як закінчити війну на Донбасі і повернути Крим?
Звільнення наших полонених ми вважаємо першим етапом. Наступним етапом повинне бути звільнення в’язнів, які перебувають в ОРДЛО. Планується зустріч у нормандському форматі, щоб продовжити переговори.
Друге важливе завдання – це інформаційна політика, щоб мовити на окупований Крим і Донбас.
Чи читали Конституцію і Регламент до того, як стали нородним депутатом?
Конституцію, звичайно, читала. Регламент до цього від початку до кінця не читала. Зараз у мене є книжечка з правилами Регламенту.
До слова, у попередньому випуску проекту Під куполом народний депутат Інна Совсун розповіла, коли в Україні зростуть зарплати та пенсії.
Фото: Євгенія Кравчук