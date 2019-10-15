16 жовтня у Верховній Раді проведуть пленарне засідання, під час якого депутати розглянуть ратифікацію нових протоколів з Великою Британією, Кіпром та США щодо оподаткування.

Під час пленарного засідання 16 жовтня народні депутати планують розглянути проекти законів про ратифікацію протколів українського уряду та іноземних колег щодо оподаткування.

Також нардепи у первому читанні будуть голосувати за внесення змін до закону України Про ринок природного газу щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ.

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У другому читанні народні обранці розглядатимуть проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.





До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.