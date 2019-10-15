Президент України Володимир Зеленський хоче ввести на два роки мораторій для перевірок ФОП.

В Офісі президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, нардепами-співголовами міжфракційного депутатського об’єднання За ФОП і представниками Кабміну, під час якої Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців всіх категорій, крім ризикових, терміном на два роки.

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів заявила, протестні настрої щодо змін до законів з ФОП викликані поганою поінформованістю підприємців, а також маніпуляціями і пересмикуванням.

За її словами, закони спрямовані проти великого бізнесу, який оформляє свою діяльність як групу ФОП і цим зменшує обсяг сплати податків.

Ковалів зазначила, що підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за великі гроші, хоча насправді досить завантажити собі в телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба.

Електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року.

– Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють, – підкреслила вона.

Також податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків, щоб всі бажаючі могли безкоштовно його протестувати і пристосуватися до змін.

Зеленський виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена.

Глава держави запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій щодо поліпшення умов для бізнесу. На його думку, це полегшить умови ведення бізнесу та сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які ухиляються від сплати податків.

– ФОП фактично гарантована незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання За ФОП вже готують законодавчі ініціативи по захисту інтересів малих підприємців, – додала Ковалів.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що малим підприємцям хвилюватися не потрібно, а ось у середніх та великих бізнесменів, які ухиляються від сплати податків під прикриттям малих підприємств, будуть проблеми.