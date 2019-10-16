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Факти / Україна / Політика

Депутатам Ради запросили викладачів зі Стенфорда

Група викладачів зі Стенфордського університету навчатиме депутатів Верховної Ради державному управлінню.

Депутатам Ради запросили викладачів зі Стенфорда

Співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко повідомив, що викладачі зі Стенфорду навчатимуть українських політиків.

Серед запрошених викладачів буде й один з найвідоміших політологів, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права, а також філософ і письменник Френсіс Фукуяма.

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Навчання депутатів проходитиме у Києві з 9 по 11 листопада.

– Вчити парламентаріїв будуть на основі успішних кейсів, реалізованих у різних країнах світу, що зібрали в собі методи і інструменти, які використовувалися для боротьби з корупцією, розвитку децентралізації та багатьох інших реформ, — розповів Примаченко.

Участь у навчальній програмі зможуть взяти до 50 народних депутатів від будь-якої з партій, які будуть обрані на конкурсній основі.

Нагадаємо, 16 жовтня парламент підтримав позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань Верховної Ради та комітетів.

Фото: Getty Images

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