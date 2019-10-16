Група викладачів зі Стенфордського університету навчатиме депутатів Верховної Ради державному управлінню.

Співзасновник освітніх курсів Prometheus Іван Примаченко повідомив, що викладачі зі Стенфорду навчатимуть українських політиків.

Серед запрошених викладачів буде й один з найвідоміших політологів, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права, а також філософ і письменник Френсіс Фукуяма.

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Навчання депутатів проходитиме у Києві з 9 по 11 листопада.

– Вчити парламентаріїв будуть на основі успішних кейсів, реалізованих у різних країнах світу, що зібрали в собі методи і інструменти, які використовувалися для боротьби з корупцією, розвитку децентралізації та багатьох інших реформ, — розповів Примаченко.

Участь у навчальній програмі зможуть взяти до 50 народних депутатів від будь-якої з партій, які будуть обрані на конкурсній основі.

Нагадаємо, 16 жовтня парламент підтримав позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань Верховної Ради та комітетів.