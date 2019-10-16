Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет запропонував перемістити частину міністерств до головної будівлі уряду.

Від міністра Кабміну Дмитра Дубілета надійшла пропозиція перемістити частину міністерств до головної будівлі уряду, що знаходиться на вулиці Грушевського у Києві. Приміщення цих міністерств держава могла б продати.

– Місяць тому, коли я почав працювати у Кабміні, мене вразило, як багато площі тут використовується неефективно. Багато залів для нарад. Великі незатишні коридори. Велетенські кабінети керівників. За попередніми підрахунками, у будівлю теоретично можуть в’їхати додатково до 1000 людей, — повідомив Дубілет у Facebook.

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Сам Дубілет також хоче переїхати у більш затишне приміщення, а свій кабінет переобладнати під опенспейс на більш ніж 20 робочих місць.

До речі, на сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету міністрів, в якій прописані основні цілі уряду.