Фонд Віктора Пінчука розпочав 14-й відкритий конкурс загальнонаціональної програми підтримки талановитої молоді – Завтра.UA.

16 жовтня 2019 року Фонд Віктора Пінчука розпочав 14-й відкритий конкурс стипендіальної програми Завтра.UA. Загальнонаціональна програма підтримки талановитої молоді покликана сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін.

Прийом заявок на участь у конкурсі відкритий на сайті програми zavtra.in.ua з 16 жовтня до 29 листопада 2019 року.

Стипендіати Завтра.UA впродовж року отримують від Фонду Віктора Пінчука щомісячну стипендію розміром 2 240 грн, а також мають змогу одержати фінансову та експертну підтримку проектів наукового, соціального, екологічного або бізнес спрямувань.

Щороку Фонд Віктора Пінчука збирає стипендіатів у Києві на Молодіжному форумі Завтра.UA, де студенти беруть участь у командотворчих тренінгах, вивчають основи розробки соціальних та бізнес-проектів, зустрічаються з провідними українськими й міжнародними політиками, науковцями та діячами культури.

Крім того, стипендіати можуть особисто поспілкуватися зі світовими лідерами, провідними мислителями, бізнесменами та представниками громадського суспільства в рамках Форуму молодих лідерів під час Щорічних зустрічей Ялтинської Європейської Стратегії (YES) та публічних лекцій Фонду Віктора Пінчука.

У конкурсі можуть взяти участь студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських ЗВО – університетів, академій та інститутів. Детальні умови участі можна знайти на сайті програми в розділі Конкурс.

Читайте: Ялтинська Європейська Стратегія (YES)

Ключові вимоги до аплікантів, які будуть відібрані за результатами конкурсного добору:

активна позиція та досвід у реалізації громадських і соціальних проектів та ініціатив, що підтверджується рекомендаційним листом;

оригінальність ідей щодо фахового поля дослідження, які обґрунтовуються в науковій роботі;

мотивація до особистісного та професійного зростання;

лідерський потенціал, комунікаційні та творчі здібності.

За 13 років існування програми Завтра.UA її стипендіатами стали вже понад 2 500 студентів з усієї країни. Сьогодні програма співпрацює зі ЗВО з усіх регіонів України, 94 заклади є її офіційними партнерами.

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Завтра.UA – перша приватна загальнонаціональна програма в Україні, метою якої є сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, яка стане генератором майбутніх змін. Фонд Віктора Пінчука обирає найталановитіших студентів України та надає їм фінансову підтримку для продовження освіти та реалізації проектів соціального та бізнес спрямування (вже підтримано понад 170 проектів). Програма також є платформою для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків, спілкування, обміну досвідом та інформацією.

Докладніше про програму: zavtra.in.ua

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