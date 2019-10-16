Верховна Рада може 17 жовтня ухвалити зміни до закону України про Державне бюро розслідувань, удосконаливши роботу ДБР.
Питання ратифікації:
- Проект закону про ратифікацію Угоди між Україною і США для поліпшення виконання податкових правил.
Перше читання:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, закону України Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності;
- Проект закону про внесення змін до закону України Про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності;
- Проект закону про внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів;
- Проект закону про внесення змін до закону України Про оперативно-розшукову діяльність щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві;
- Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції;
- Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень;
- Проект закону про державне регулювання у сфері мийних засобів;
- Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок природного газ щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ;
- Проект закону про внесення змін до закону України Про добровільне об’єднання територіальних громад (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад АР Крим);
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Друге читання:
- Проект закону про внесення змін до закону України Про запобігання корупції щодо викривачів корупції;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг;
- Проект закону про верифікацію та моніторинг державних виплат;
- Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України;
- Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів;
- Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом;
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби);
- Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами.
До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.