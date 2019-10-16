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Факти / Україна

Хто такий новий голова УДО Рудь і що у нього в декларації

Новим начальником УДО став Сергій Рудь. Що відомо про нового голову – далі у матеріалі.

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16 жовтня Сергій Рудь був призначений головою Управління державної охорони. Раніше він був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Згідно з даними його декларації, в інституті УДО за 2016 рік він заробив 219,7 тис. грн ставки і 4,7 тис. гонорарів та інших виплат. У власності у нього тоді був будинок у Києві площею 67 кв.м і дві земельні ділянки у Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Також у декларації значиться автомобіль марки Skoda Octavia. На його дружину записані будинок і земельна ділянка у Хмельницькій області.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський указом від 16 жовтня звільнив з посади начальника УДО Олексея Оцерклевича, а наступним призначив на його посаду Рудя.

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