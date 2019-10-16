Якого числа день автомобіліста в 2019 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День автомобіліста 2019 в Україні святкують 27 жовтня. Це офіційне свято всіх працівників дорожньо транспортної галузі в цілому, а не тільки тих, хто сидить за кермом.

Традиційні святкування зазвичай відбуваються всередині автотранспортних підприємств. Керівництво організовує концерти та банкети, вітає всіх працівників, проводить нагородження і заохочення найбільш успішних працівників.

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Сучасна економіка і промисловість успішні, зокрема, завдяки якісній роботі дорожньо транспортного господарства, автомобільного виробництва і машин, які допомагають нам підтримувати стан доріг і шляхопроводів.

Мета цього торжества – показати важливість автотранспорту в житті країни, віддати шану всім працівникам цієї галузі, адже вони роблять наше повсякденне життя простим та комфортним.

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