ТОВ Корум Україна, оштрафоване Антимонопольним комітетом України на 53 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час державних закупівель держпідприємства Львіввугілля, має намір оскаржувати це рішення АМКУ у судовому порядку в рамках встановленого законодавством терміну.

– ТОВ Корум Україна заперечує проти висновків АМКУ і вважає їх такими, що не ґрунтуються на повному і всебічному дослідженні всіх обставин справи. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, – йдеться в офіційній позиції компанії, опублікованій на сайті компанії у вівторок ввечері.

Корум Україна вважає, що встановлені АМКУ факти у своїй сукупності не свідчать про вчинення товариством антиконкурентних узгоджених дій.

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– За результатами зазначених у справі торгів, ніяких постачань товарів ТОВ Корум Україна не здійснювало і не отримало доходів, – йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, 15 жовтня на сторінці Голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва у Facebook була опублікована інформація про порушення ТОВ Корум Україна законодавства про захист економічної конкуренції. Компанію оштрафували на 53 млн гривень.