Українські розвідники відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі успішною операцією проти ворога.

Українські розвідники за підтримки інших підрозділів Збройних Сил України провели успішну операцію проти бойовиків на Донбасі.

Як повідомили на офіційній сторінці бригади розвідників К-2 з 54-ї механізованої бригади, атака стала відповіддю на обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких загинули двоє українських військовослужбовців – Юрій Громович і Ярослава Никоненко.

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Бійці підкреслили, що під час операції вони підійшли до позицій ворога менш ніж на 300 метрів.

Операція пройшла без втрат з нашого боку, додали розвідники.

Нагадаємо, 15 жовтня через снайперський обстріл загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.