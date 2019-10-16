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Факти / Україна

Менше 300 метрів до ворога: бійці ЗСУ показали відео спецоперації

Українські розвідники відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі успішною операцією проти ворога.

Менше 300 метрів до ворога: бійці ЗСУ показали відео спецоперації

Українські розвідники за підтримки інших підрозділів Збройних Сил України провели успішну операцію проти бойовиків на Донбасі.

Як повідомили на офіційній сторінці бригади розвідників К-2 з 54-ї механізованої бригади, атака стала відповіддю на обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких загинули двоє українських військовослужбовців – Юрій Громович і Ярослава Никоненко.

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Бійці підкреслили, що під час операції вони підійшли до позицій ворога менш ніж на 300 метрів.

Операція пройшла без втрат з нашого боку, додали розвідники.

Нагадаємо, 15 жовтня через снайперський обстріл загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.

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