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Факти / Україна

Переговори з МВФ: українська делегація вилетіла до Вашингтона

Українська делегація вирушила до Вашингтона на переговори з Міжнародним валютним фондом.

Переговори з МВФ: українська делегація вилетіла до Вашингтона

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що у складі української делегації вилетіла в США на переговори з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

– Ми невеликою делегацією розпочали свій довгий переліт до Вашингтона, де наступні кілька днів будемо проводити активні переговори як з усіма IFIs, так і з колегами з європейських мінфінів, американського казначейства та інвесторами, – розповіла вона.

Читайте: Просунулися далі, ніж очікували – Маркарова про переговори з МВФ

Нагадаємо, у вересні місія Міжнародного валютного фонду два тижні працювала у Києві, а наступний етап переговорів щодо фінансування України відбудеться у Вашингтоні.

Джерело: Оксана Маркарова

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