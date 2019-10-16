Верховна Рада може 16 жовтня ухвалити зміни до Податкового кодексу України.

16 жовтня на порядку денному Верховної Ради буде сім питань. Більшість розглядатимуть у першому читанні.

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Питання ратифікації:

Проект закону про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України та урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Проект закону про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на дохід і на приріст вартості майна.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом США.

Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок природного газу щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ.

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.