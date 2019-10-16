16 жовтня на всій території України очікується тепла і сонячна погода.
16 жовтня в Україні без опадів. Вночі та вранці у центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман.
Вітер південний 5-10 м/с. На півдні та сході країни – східний.
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Температура вночі 5-10°С, вдень 18-23°С; в Карпатах вночі 1-5°С тепла, вдень 12-17°С.
У Києві вночі 8-10°С, вдень 20-22°С. Очікується сонячна погода, без опадів.
Раніше Факти ICTV писали про те, якої погоди варто чекати восени в Україні.
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