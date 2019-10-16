Між МЗС України та колегами з Євросоюзу є консенсус щодо санкцій проти Росії.
Глава українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко зазначив, що міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу підтримують Україну щодо санкції проти РФ.
– Ми маємо консенсус з міністрами закордонних справ ЄС. Санкції не можуть бути скасовані, поки Росія не виконає свою частину Мінських угод, – зазначив Пристайко .
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За його словами, Україна попросила ЄС посилити санкції через нещодавні так звані вибори в окупованому Криму.
Раніше Факти ICTV писали, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що чинних санкцій проти Росії недостатньо.
Фото: МЗС України
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