Новітня зброя і техніка, засоби захисту, розвідки та зв’язку – військові супертехнології представляли у Києві на виставці Зброя та безпека. Під одним дахом свої досягнення продемонстрували 400 державних та приватних компаній з 16 країн світу.

Вперше розробники представили новий бронетранспортер Отаман-3. Він може долати водні перешкоди, а також перевозити крім екіпажу сімох бійців десанту.

Щоби врахувати всі загрози на фронті, розробники залучили до консультацій тих, хто пройшов війну на Донбасі.

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Броньовик розробили на замовлення морської піхоти, але конструктори запевняють, що він стане в нагоді й сухопутним військам.

Головна перевага нової машини – якісна й потужна ходова частина. Запас міцності цієї машини дає можливість, у разі потреби, стати ще й базою для самохідної артилерійської установки. Машина повністю комп’ютеризована та оснащена сучасною системою навігації та спостереження.

Зі старих радянських БТРів можна побачити лише окремі ділянки поля бою, армійці кажуть, що сидячи в них вони напівсліпі. В Отамані – все інакше, встановлені на броні камери дозволяють бачити все навкруги. Штучний інтелект зшиває окремі картинки в єдину панораму.

Тривалий час протитанкові ракети для гелікоптерів Україна тільки продавала іноземним арміям, українська ж на озброєнні їх не мала. Бо на вертольотах не було системи наведення, її намагалися купити за кордоном, але так і не змогли. Тепер її виробництво освоїли й вітчизняні підприємства.

Куди саме цілитися, визначає не тільки екіпаж, а ще й штучний інтелект. Система фактично працює за принципом вистрілив і забув.

Розробник ракети, Київське конструкторське бюро Луч вже думає на перспективу і пропонує нову версію з дальністю до 10 км. Цю ракету можна буде використовувати і на гелікоптерах, і на кораблях, і навіть у зенітних комплексах.

На виставці вперше представили публіці й сторожа морського узбережжя – комплекс протикорабельних крилатих ракет Нептун. Він може з’явитися на озброєнні Військово-Морських сил вже наступного року.

Українське військо вже має не лише легкі розвідувальні дрони, але й ударні турецькі Байрактари. Якщо раптом ворог їх зіб’є, постраждає лише залізо. Україна й Туреччина планують створити разом ще більш потужний апарат.

На Донбасі вже давно розгорнулася війна дронів, яких у росіян багато на озброєнні. Тому особливу роль на полі бою відіграють засоби радіоелектронної розвідки, які знешкоджують ворожі дрони.

Але безпілотники можуть воювати не тільки в небі, а й на землі. На цьогорічній виставці представили одразу кілька наземних моделей. БПА Фантом, наприклад, можна використовувати для розвідки, перевезення вантажів та ведення бою. На фантомах встановлені великокаліберний кулемет та 4 протитанкові ракети.

Такі машини вже називають воїнами майбутнього. Правда, технології розвиваються такими шаленими темпами, що уявити якими будуть майбутні війни зараз ніхто не зможе.

Нагадаємо, оборонці Широкиного організували на передовій тренажерний зал.