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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У потягах Інтерсіті з наступного року запрацює Wi-Fi

Укрзалізниця планує впродовж наступного року запустити Wi-Fi у всіх потягах Інтерсіті.

Київ- Берлін потяг

Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що акціонерна компанія  планує впродовж наступного року запустити Wi-Fi в Інтерсіті.

– Ми зараз працюємо над впровадженням Wi-Fi у поїздах Інтерсіті і почнемо з Київського вокзалу. Після реалізації цього проекту, залежно від результатів, плануємо за схожою моделлю запустити його в поїздах Інтерсіті, – сказав Кравцов.

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Кравцов зазначив, що реалізувати проект з підключенням Wi-Fi планують упродовж наступного року.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що з Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті.

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