Укрзалізниця планує впродовж наступного року запустити Wi-Fi у всіх потягах Інтерсіті.
Голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що акціонерна компанія планує впродовж наступного року запустити Wi-Fi в Інтерсіті.
– Ми зараз працюємо над впровадженням Wi-Fi у поїздах Інтерсіті і почнемо з Київського вокзалу. Після реалізації цього проекту, залежно від результатів, плануємо за схожою моделлю запустити його в поїздах Інтерсіті, – сказав Кравцов.
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Кравцов зазначив, що реалізувати проект з підключенням Wi-Fi планують упродовж наступного року.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що з Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті.
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