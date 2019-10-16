Обсяги торгівлі між Україною та ЄС в 2018 році у порівнянні з попереднім зросли на 9% – до €40 млрд.

У третьому щорічному звіті ЄС повідомляється про зростання товарообігу з Україною з моменту тимчасового застосування Угоди про асоціацію в 2016 році.

– Двостороння торгівля сягнула €40 млрд у 2018 році, що на 9% більше в порівнянні з 2017 роком. У 2018 році ЄС отримав 42% світового українського експорту, – йдеться в документі.

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Європейські експерти також відзначили прогрес України у виконанні Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС у деяких секторах, а також вітають новий законопроект щодо державних закупівель.

– Проте Україні необхідно поліпшити захист прав інтелектуальної власності та ухвалити законодавство, що відповідає міжнародним стандартам, – наголошують в ЄС.

До слова, у липні Кабінет міністрів підтримав чотири угоди з Євросоюзом, які залучать додаткове фінансування в Україну.

Джерело: europa.eu