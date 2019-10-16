У вересні генеральний прокурор Руслан Рябошапка отримав зарплату у розмірі 131 728 грн.

Оклад генерального прокурора Руслана Рябошапки становить 37 тис. грн.

Проте у вересні він отримав 131 728 грн заробітної плати.

У зазначеній сумі були враховані премії, доплати і надбавки.

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Проте не вказано, яка зарплата була отримана генеральним прокурором після вирахування податків і зборів.















Вчетверо більше окладу: стала відома зарплата Рябошапки у вересні / 4 фотографии

До слова, судді Верховного суду за місяць заробляють приблизно 200-300 тис. грн.

Фото: Українські новини