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Факти / Україна

Вчетверо більше окладу: стала відома зарплата Рябошапки у вересні

У вересні генеральний прокурор Руслан Рябошапка отримав зарплату у розмірі 131 728 грн.

Руслан Рябошапка

Оклад генерального прокурора Руслана Рябошапки становить 37 тис. грн.

Проте у вересні він отримав 131 728 грн заробітної плати.

У зазначеній сумі були враховані премії, доплати і надбавки.

Читайте: Переатестація та підвищення зарплат: Рябошапка про старт другого етапу реформи ГПУ

Проте не вказано, яка зарплата була отримана генеральним прокурором після вирахування податків і зборів.

Вчетверо більше окладу: стала відома зарплата Рябошапки у вересні / 4 фотографии

До слова, судді Верховного суду за місяць заробляють приблизно 200-300 тис. грн.

Фото: Українські новини

Джерело: Українські новини

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