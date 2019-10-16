У четвер, 17 жовтня, відбудеться чергове засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 17 жовтня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Згідно з порядком денним пленарного засідання, народні депутати зареєструються в сесійній залі о 10.00.





Порядок денний:

Друге читання.

Нардепи розглянуть законопроекти, позначені президентом, як невідкладні: про викривачів корупції, аудит безпеки автодоріг, верифікацію та моніторинг державних виплат, а також законопроект, який має спростити виявлення контрафактних товарів на кордоні; про поводження з радіоактивними відходами.

Також народні обранці можуть вирішити, чи утворювати ТСК з розслідування діяльності низки каналів, у тому числі 112 Україна.

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Перше читання.

17 жовтня народні депутати розглянуть президентський та альтернативний законопроекти про діяльність Державного бюро розслідувань (ДБР). Також буде розглянуто проекти законів про мораторій на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень; поводження із небезпечними відходами, про держрегулювання у сфері мийних засобів.

Крім того, нардепи проголосують за включення до порядку денного, а потім і розглянуть урядовий проект змін до закону Про добровільне об’єднання територіальних громад.