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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає захист споживачів фінансових послуг.

Зеленський підписав закон, який зобов’язує банки показувати реальні ставки за кредитами

Підписаний закон про захист прав споживачів фінпослуг зобов’язує банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

Крім того, для банків та небанківських фінансових установ вводяться однакові правила в сфері реклами фінансових послуг і надання інформації про них.

Читайте: Облікова ставка за кредитами може знизитися в найближчі роки – НБУ назвав умови

Відтепер для всіх фінансових установ-кредитодавців існуватиме єдиний формат розрахунку загальної вартості кредиту та єдина формула розрахунку реальної річної відсоткової ставки.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада зобов’язала банки показувати клієнтам реальні ставки за кредитами.

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