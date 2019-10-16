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Факти / Україна

Зеленський призначив нового начальника УДО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони (УДО) України та призначив на цю посаду Сергія Рудя.

Зеленський

Володимир Зеленський указом №755/2019 звільнив Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України.

Наступним указом №756/2019 президент України призначив на цю посаду Сергія Рудя.

Читайте: Копиленко склав присягу народного депутата

Рудь раніше був співробітником Інституту УДО Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, що відомо про Олексія Оцерклевича.

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