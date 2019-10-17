Україна має усі шанси стати лідером інновацій в IT-сфері. Ще одним кроком, який наблизив нашу державу до амбітної мети, стала презентація першого в Україні блокчейну даних з набору процедур Знай свого клієнта (KYC), яка відбулася 16 жовтня у Києві.

Під час заходу лідер інвестиційних проектів в Україні банк Аркада та світовий лідер, міжнародний системний інтегратор у сфері масштабованих ідентифікаційних рішень INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу з метою запуску першого регіонального продукту – платформи для обміну даними KYC (знай свого клієнта). На основі блокчейну буде розроблено глобальну мобільну платформу Електронна Україна.

– Наша група компаній детально аналізувала роботу багатьох фінансових інститутів і ми з великою гордістю оголошуємо про стратегічне партнерство та створення фінансово-промислово альянсу з банком Аркада, який протягом 26 років уже довів, що вміє проектувати, а головне – виконувати масштабні інвестиційні проекти в Україні. INDUSTRIALINNOVATIONGROUP приймає рішення в рамках цього Альянсу збільшити рівень інвестицій в Україні до 2 мільярдів євро. Оскільки платформа блокчейн створить необхідні умови для інвесторів, які зможуть інвестувати в Україну, – заявила акціонер та генеральний директор INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма.

Перш за все створена платформа підвищить рівень комфорту для клієнтів у банківському секторі. Це стосується швидкості банківських операцій, захисту інформації та мінімізації проміжних кроків. Ініціатива сприяє більш швидкій і безпечній ідентифікації клієнта та обміну супутньою документацією завдяки впровадженню таких прогресивних технологій як блокчейн.

Платформа слугуватиме базою для створення Єдиного демографічного реєстру фізичних осіб України та стане кроком уперед у реалізації проекту Електронна Україна.

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Представники програми також наголосили на об’єднанні можливостей KYC серед банків-учасників, державних структур, фінансових установ та інших ліцензованих учасників платформи.

Альянс уже сьогодні готовий надати уряду України Стратегічну Концепцію Програми Електронна Україна, забезпечити випуск електронних ідентифікаційних карт для громадян та радикально розширити сфери застосування технології блокчейн. На цій же основі Альянс розробляє моделі інвестиційних плтформ для українського ринку, у тому числі для приватного сектору.

Ініціатива Альянсу повністю відповідає Указу Президента України №647/2019 Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг і пропонує конкретні шляхи впровадження електронних державних послуг.

– Банк Аркада одним із перших в Україні запропонував і успішно реалізовув програму інвестування будівництва житла для населення, враховуючи довгострокове (до 30 років) іпотечне кредитування на основі розрахункової одиниці ОдІн. Введення в ринковий обіг ОдІнів буде відбуватися за допомогою карт та девайсів, що містять електронно-цифровий підпис, – наголосив голова правління банку Аркада, доктор економічних наук, професор Костянтин Паливода.

Що таке ОдІн? Це індексована умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає з урахуванням індекса інфляції, індекса цін виробників промислової продукції, будівельно-монтажних робіт та інших факторів. Система дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики для клієнта та забезпечити стабільність фінансових відносин між усіма учасниками Альянсу.

Багаторічний міжнародний досвід VTI у створенні державних реєстрів, систем електронних ідентифікаційних документів, державних електронних послуг дозволить Альянсу створити надійну платформу для роботи з даними KYC. Ми пропонуємо ринку електронні інструменти ідентифікації, верифікації та роботи з клієнтом, а громадянам – кардинально спростити бюрократичні процедури, – зазначив генеральний директор VTI, що входить до складу компанії INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Андрій Первушин.

– Компанія Поллі-Сервіс володіє повним спектром власних технологій, ноу-хау, патентів для виробництва пластикових карток будь-яких форматів, видів, всіх міжнародних і національних платіжних систем: Visa, Master Card, Union Pay, Простір та інших, що підтверджено випуском 220 мільйонів карт і, відповідно, готова в найкоротші терміни виробити електронні карти мультидодатків ОдІн, – прокоментував новацію президент Поллі-Сервіс компанії INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Ігор Попович.

Його думку підтримала голова ради директорів компанії Поллі-Сервіс Наталія Кочубей, зауваживши, що це єдина компанія в світі, яка володіє комплексною системою персоналізаційного бюро як ідентифікаційних документів, так і карт фінансових додатків.



















Банк Аркада та Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних / 5 фотографий

Акціонерне Товариство АКБ АРКАДА (Україна) – визнаний експерт на ринку банківських послуг і інвестицій для громадян України.

Банк АРКАДА – український комерційний банк, який успішно працює з 1993 року і надає банківські послуги фізичним та юридичним особам. Зарекомендував себе як стабільний банк з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня ua.BBB з прогнозом рейтингу стабільний за Національною рейтинговою шкалою. Протягом 2011-2018 років Банк неодноразово ставав переможцем у номінації Фінансовий партнер будівельного ринку Всеукраїнської Премії будівельного ринку IBuild Ukraine, яку проводить Конфедерація Будівельників України.

INDUSTRIAL INNOVATION GROUP LLC (ОАЕ) – світовий лідер у галузі індустрії захищеного друку, біометричних систем, глобальних систем для державних та корпоративних організацій.

INDUSTRIAL INNOVATION GROUP – єдине у світі науково-промислове об’єднання замкнутого циклу зі штаб-квартирою в Об’єднаних Арабських Еміратах. В одному виробничо-технологічному ланцюжку забезпечує виготовлення електронних ідентифікаційних документів на полімерній та паперовій основі. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP володіє власними 398 об’єктами інтелектуальної власності та унікальними технологіями:

в галузі біометрії,

випуску високо-захищених документів,

інформаційних систем,

лазерів,

полікарбонату,

унікальних деметаллізірованих голограм,

персоналізованих із застосуванням технології I-Met,

контактних та безконтактних чіпів,

рішень обліку і контролю акцизних марок,

комплексних рішень для запобігання підробки та фальсифікації товарів та документів.

Приватне Акціонерне Товариство VTI (Україна) – надійний провайдер, постачальник та експерт масштабованих ідентифікаційних рішень, біометричних систем і професійних послуг для урядів та громадян.

Компанія VTI була заснована в 1972 році та швидко перетворилася в одного з провідних постачальників новітніх великомасштабних рішень для управління даними та ідентифікаційними системами. Рішення VTI варіюються від інформаційної інфраструктури середніх і комерційних підприємств до масштабних загальнодержавних ідентифікаційних проектів. Експертиза та досвід компанії VTI протягом 47 років включає розробку урядових проектів зі створення захисних електронних ідентифікаційних документів та підтримки великих систем баз даних для національних проектів. Зокрема, інтегрованих загальнодержавних реєстрів населення зі здатністю управляти розробкою та розгортанням безлічі баз даних та інфраструктури для посвідчення особи, передових біометричних інформаційних системних рішень для мобільної верифікації та цифрового підпису.

Компанія Поллі-Сервіс (Україна) – флагман індустрії дизайну, виробництва та персоналізації ідентифікаційних документів та платіжних карт з 2000 року.

Компанія Поллі-Сервіс має комбіновану експертизу в галузі дизайну, захищеного друку та персоналізації банківських карт, посвідчень особи та паспортів. Виробничі потужності та персоналізаційне бюро компанії повністю сертифіковані міжнародними платіжними системами VISA, MasterCard та UnionPay, національної платіжної системою Простір, та відповідають стандартам управління якості ISO 9001 та інформаційної безпеки ISO 27001, таким чином допомагаючи захищати інформаційні активи.

Поллі-Сервіс постачає цілий ряд рішень, продуктів, обладнання та послуг щодо карток фінансових додатків для банків, агентств, корпорацій, а також для урядів – щодо випуску паспортів та інших ідентифікаційних документів. Поллі Сервіс є також єдиною в світі компанією, що володіє унікальною можливістю випускати карти подвійного додатку для платежів та ідентифікації особистості.

Виробничий комплекс і бюро персоналізації Поллі-Сервіс були розроблені та створені виключно українськими фахівцями, без задіяння послуг іноземних компаній, із використанням українських технологій.

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