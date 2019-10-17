У міжнародні арбітражі подали вісім позовів, які пов’язані із захопленням Росією майна українських компаній під час анексії Криму.

Заступник міністра юстиції РФ Михайло Гальперін заявив, що міжнародні інвестиційні арбітражі розглядають вісім справ за позовами компаній України проти Росії на загальну суму понад $12 млрд.

Зазначені справи пов’язані з анексією Криму Росією і захопленням майна українських компаній, яке знаходилося на півострові.

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– Також подано ще кілька арбітражних повідомлень, які можуть перетворитися у повноцінні процеси, – додав Гальперін.

До слова, український активіст Володимир Балух, якого незаконно утримували в Росії, готується подати позов до ЄСПЛ проти РФ.