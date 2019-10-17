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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув

16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий загинув, іншого – поранили.

Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – один військовий загинув

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. 

Противник 30 разів обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте: Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 23 обстріли.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив сім обстрілів.

Нагадаємо,15 жовтня українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.

Джерело: Штаб ООС

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