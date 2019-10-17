16 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий загинув, іншого – поранили.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Противник 30 разів обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 23 обстріли.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив сім обстрілів.

Нагадаємо,15 жовтня українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.