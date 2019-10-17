Верховна Рада може 17 жовтня ухвалити зміни до закону України про Державне бюро розслідувань, удосконаливши роботу ДБР.

17 жовтня у порядку денному Верховної Ради заплановано до розгляду 21 питання, зокрема щодо недопущення підвищення тарифів на газ, створення Тимчасової слідчої комісії ВРУ для протидії інформвпливу Росії, вдосконалення трудового законодавства, роботи ДБР та Держприкордонслужби,

Питання ратифікації:

Проект закону про ратифікацію угоди між Україною і США для поліпшення виконання податкових правил.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання таким, що втратив чинність, закону України Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності;

Проект закону про внесення змін до закону України Про Державне бюро розслідувань щодо удосконалення діяльності;

Проект закону про внесення змін до ККУ щодо посилення відповідальності за закупівлю за рахунок бюджетних коштів завідомо неякісних лікарських засобів;

Проект закону про внесення змін до закону України Про оперативно-розшукову діяльність щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві;

Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Росії.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції;

Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень;

Проект закону про державне регулювання у сфері мийних засобів;

Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок природного газ щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ;

Проект закону про внесення змін до закону України Про добровільне об’єднання територіальних громад (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад АР Крим);

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція засідання 17 жовтня

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до закону України Про запобігання корупції щодо викривачів корупції;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг;

Проект закону про верифікацію та моніторинг державних виплат;

Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України;

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів;

Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби);

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.