PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На осінні канікули призначено 12 додаткових потягів: маршрут та розклад

Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул.

Потяг

На час шкільних канікул призначено 12 додаткових поїздів.

Список потягів та розклад:

  • Миколаїв-Київ – 24 жовтня та 2 листопада, Київ-Миколаєв — 25 жовтня та 3 листопада.
  • Львів-Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.
  • Льві-Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.
  • Львів-Дніпро – 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Дніпро-Львів — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.
  • Покровськ-Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 та 3 листопада.

Читайте: Укрзалізниця запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль

  • Дніпро-Умань – 18 жовтня, Умань-Дніпро — 19 жовтня.
  • Київ-Рахів – 25 жовтня та 1 листопада, Рахів-Київ — 27 жовтня та 2 листопада.
  • Дніпро-Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.
  •  Одеса-Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день у напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада — через день до Одеси.
  • Одеса-Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 та 3 листопада. Зворотно — 26 жовтня, 2 листопада.
  • Ковель-Київ – 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, Київ-Ковель – 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.
  • Дніпро-Львів – 16, 18, 20, 22 та 24 жовтня, Львів-Дніпро – 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

До речі, раніше ми писали, коли і скільки відпочиватимуть школярі протягом 2019-2020 навчального року.

Джерело: Укрзалізниця

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Київ- Берлін потяг
У потягах Інтерсіті з наступного року запрацює Wi-Fi
потяг
Укрзалізниця запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль
До Дня захисника України запустять ще три потяги
До Дня захисника України запустять ще три потяги
укрзализныця
297 грн за комплект: Укрзалізниця витратить 10,5 млн грн на постільну білизну
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на Укрзалізницю
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на Укрзалізницю
Владислав Криклій
Укрзалізницю і Укрпошту чекає часткова приватизація – Криклій
З Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті
З Києва до Херсона запустять ще один потяг Інтерсіті
До Дня захисника України запустять ще два потяги
До Дня захисника України запустять ще два потяги
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка