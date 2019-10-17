Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул.

На час шкільних канікул призначено 12 додаткових поїздів.

Список потягів та розклад:

Миколаїв-Київ – 24 жовтня та 2 листопада, Київ-Миколаєв — 25 жовтня та 3 листопада.

Львів-Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

Льві-Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

Львів-Дніпро – 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Дніпро-Львів — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

Покровськ-Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 та 3 листопада.

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Дніпро-Умань – 18 жовтня, Умань-Дніпро — 19 жовтня.

Київ-Рахів – 25 жовтня та 1 листопада, Рахів-Київ — 27 жовтня та 2 листопада.

Дніпро-Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.

Одеса-Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день у напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада — через день до Одеси.

Одеса-Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 та 3 листопада. Зворотно — 26 жовтня, 2 листопада.

Ковель-Київ – 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, Київ-Ковель – 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.

Дніпро-Львів – 16, 18, 20, 22 та 24 жовтня, Львів-Дніпро – 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

До речі, раніше ми писали, коли і скільки відпочиватимуть школярі протягом 2019-2020 навчального року.