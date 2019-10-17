Міністерство оборони України отримає від Німеччини допомогу в розмірі €1,5 млн.

Міністерство оборони Німеччини виділить кошти Україні для закупівлі медобладнання.

Відповідну угоду підписали оборонні відомства країн напередодні.

Як повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник, за ці гроші планують придбати мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи.

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Нагадаємо, раніше Конгрес США затвердив виділення $250 млн військової допомоги Україні.

А у 2020 році Америка надасть Україні рекордну фінансову допомогу.