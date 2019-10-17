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Факти / Україна

Погода в Україні на 17 жовтня (КАРТА)

17 жовтня в Україні буде сонячно і тепло.

погода

На сході без опадів, температура вночі до +5°, вдень до +21°.

Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Вночі температура до +8°, вдень до +25°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +5°, вдень до +22°.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +4°, вдень до + 22°.

У центрі без опадів, температура вночі до +6°, вдень до +22°.

Раніше Факти ICTV писали про те, якої погоди варто чекати восени в Україні.

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