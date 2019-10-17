Спікер парламенту Дмитро Разумков отримав зарплату за вересень у розмірі 50 494 грн.
Місячний розмір заробітної плати за вересень 2019 року голови Верховної Ради Дмитра Разумкова становить 50 494,86 грн.
До слова, за перший місяць роботи в Раді перший віце-спікер Руслан Стефанчук отримав 59 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.
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Крім того, раніше Факти ICTV писали, що серед голів фракцій Верховної Ради, найбільшу зарплатню отримала співголова Європейської солідарності Ірина Геращенко – 46 300 грн.
Також нещодавно стала відома зарплата генпрорукора Руслана Рябошапки у вересні.
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