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Скільки заробляє голова Верховної Ради Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков отримав зарплату за вересень у розмірі 50 494 грн.

Дмитро Разумков

Місячний розмір заробітної плати за вересень 2019 року голови Верховної Ради Дмитра Разумкова становить 50 494,86 грн.

До слова, за перший місяць роботи в Раді перший віце-спікер Руслан Стефанчук отримав 59 300 грн, а віце-спікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.

Читайте: Скільки заробляє очільниця МОЗ Скалецька

Крім того, раніше Факти ICTV писали, що серед голів фракцій Верховної Ради, найбільшу зарплатню отримала співголова Європейської солідарності Ірина Геращенко  – 46 300 грн.

Також нещодавно стала відома зарплата генпрорукора Руслана Рябошапки у вересні.

Джерело: УНН

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